Konservierung – Frosten

Da man beim Kochen nicht immer genau abschätzen kann, wie viel Nudeln oder auch Reis genau gebraucht werden, muss man den Rest (mindestens eine Portion) ja nicht wegwerfen.Nudeln und Reis halten sich eingefroren EWIG!Entweder man tütet das ganze in einen Gefrierbeutel, den man gut verschließen muss(!) ein oder man nimmt (so man hat) einen Vakuumbeutel als Behältnis und zieht dann Vakuum, wobei der Beutel auch noch automatisch verschweißt wird.Und dann ab in den Gefrierschrank. Ein Datum sollte man auf dem Beutel anbringen.Hat man dann mal irgendwann einen kleinen Hunger, kann man den Beutel aufmachen und entweder im heißen Wasser oder aber in der Mikrowelle erwärmen.Beilagen ganz nach Belieben und Vorhandenem.Guten Appetit!