Kräutersaitlinge,Chicoree,Paprika,Ofenkartoffeln

Pilze in dicke Streifen längs schneiden,in einer Pfanne in Öl braten,würzen mit Salz,PfefferGeschmorter Chicoree:Chicoree halbieren ,und mit Zitronensaft beträufeln, ziehen lassen, in der Pfanne in Öl schmoren würzen mit Salz,Pfeffer,Lorbeer,Chilli, später mit Weißwein ablöschen, etwas Sahne zugeben,gar schmoren, kurz vor dem servieren kleingewürfelte Tomaten zugeben, Deckel schließen, nor 5 Minuten schmoren.ServierenGeschmorter Paprika:Paprika mundgerechte Stücke schneiden,in Olivenl schmoren, würzen: Salz,Pfeffer,Chilli,Zitronenabrieb, Weißwein angießen,weiterschmoren,abschmeckenÜberbackene Kartoffelspalten:gekochte Kartoffel in Viertel schneiden ,auf ein geöltes Blech legenwürzen mit Salz,Pfeffer, geriebenen Parmesan darüber gebenbei Oberhitze (oder Grill) etwas bräunen