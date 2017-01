Zutaten:Kartoffel,Bergkase,Milch,Muskat, Salz,PfefferZubereitung:Kartoffeln schälen,Schneiden Auflaufform fetten,Kartoffeln schichten Milch zugießen, würzen: Muskat,Salz,PfefferLauchgemüse:Lauch sorgfältig waschen , in Streifen schneiden,in Öl anschwitzen,würzen mit Salz,Pfeffer,Chilli,Kümmel,Thymian,Muskatetwas Brühe angießen,fertig garen ,ein Schuß Sahne zugebenLachs :Lachs in kleine Stücke schneiden und in der Pfanne bratenpescetarischlauchgemusekartoffelgratinlachs-3