Lauwarmer Zucchini Salat,Möhren,Gurkensalat,Guacamole

Lauwarmer Zucchinisalat:Zucchini in dünne Scheiben reiben,Backblech mit Backpapierauslegen,die Scheiben darauf verteilen,Olivenöl darüberverteilen,würzen mit Salz,Pfeffer,Knoblauch,in der Backröhre bei 200° 10-15 Minuten garen, aus dem Ofen nehmen,ein Dressingaus Zitrone,Olivenöl,Salz,Pfeffer,Prise Zucker über die Zucchini gießen,kneine Chillischeiben darüber verteilen,ztum servieren etwas Minze (oder Basilikum) gebenRezept angelehnt aus dem Kochbuch Kitchen AidGedämpfte Möhren:Möhren waschen abtupfen in Pfanne mit Rapsöl geben und dämpfen,ein Schuß Brühe zugeben,Deckel darauf und garen,Nach dem garen etwas Sesamöl und Prise Zucker zugeben und nochmal kurz erhitzenGuacamole:Zutaten: 2 reife Avocado Knoblauch (alternativ auch 1-2 Blatt Bärlauch) Salz,1 Tomate Pfeffer,Chilli,halbe Zitrone Saft und Abrieb Zubereitung: Avocado halbieren und den Stein entfernen, mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslösen mit dem Chilli,Knoblauch, gut verrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken die Tomate fein würfeln und darüber gebenGurkensalat:Gurke schälen,hobeln mit etwas Salz und Zucker mischenund in einem Sieb etwas abtropfen lassen, mit Pfeffer,Sahne,Dill würzen und anmachen