Mediterranes Gemüse,Couscous und Gorgonzola Sauce,Erdbeeren

Auberginen:Auberginen in Scheiben schneiden,Auf einem Blechverteilen und mit Olivenöl beträufeln,würzenmit Salz,Pfeffer in der Backröhre bei 200° garenZucchini:Zucchini in Streifen schneiden,halbieren,in einer PfanneOlivenöl erhitzen,Zucchini zugeben, würzen mitSalz,Pfeffer,Kreuzkümmel,Chillischoten,Lorbeerblatt.bratenRomanesco:Blumenkohl in wenig Wasser dämpfenGorgonzolasauce:200 gr Gorgonzola, 1 Eßl. Butter, 1/4 Liter Sahne,Salz,Pfeffer Zubereitung: Den Gorgonzola in Würfelschneiden , mit der Butter bei milder Hitze erwärmenbis der Gorgonzola geschmolzen ist. langsamunterrühren die Sahne zugießen. Mit Salz undreichlich Pfeffer würzen. die Sauce leichteindicken lassen.Beilage:Couscous