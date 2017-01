Nudeltaschen ,Tomaten-Paprika, Hokkaido

Mehl,Ei,Salz,Olivenöl,über Nacht ruhen lassenFüllung:Gorgonzola,Schmand,Rosmarin,BasilikumZubereitung:Nudelteig sehr dünn ausrollen,ausstechen,die Füllung in die Mittegeben,die Ränder befeuchten,mit der Raviolipresse zusammendrücken,4-5 Min. in siedendem Wasser garen-Tomaten:in der Pfanne in Öl braten einePrise Zucker zugeben.Champignon:In der Pfanne in Öl braten,Salz,PfefferHokkaido:Kürbis in Spalten schneiden,in eine Jenaer Glas Form geben,mit Öl beträufeln,Salz,Pfeffer in der Backröhre bei ca 180° garen