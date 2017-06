Ofengemüse,Focaccia

Focaccia:Zutaten:1 Tüte Trockenhefe,1 TL Zucker,300 ml lauwarmes Wasser,450 gr Weizenmehl,2 TL Salz,1EL gehackten Rosmarin/Thymian,,2 EL Olivenöl,Zubereitung:Hefe und Zucker mit 100 ML lauwarmen Wasser verrühren und15 Minuten gehen lassen,Mehl und Salz in eine Schüssel geben,die angerührte Hefe,Gewürze und Oliven zugeben, sowiedas restliche Wasser zugießen und zu einem Teig verarbeiten,gut durchkneten und 30 Minuten gehen lassen, den Teig ausrollen ,auf das Blech geben welchen gut mit Olivenöl eingestrichen ist(Backpapier ist auch möglich),und mit den Fingern Dellen eindrücken,etwas Olivenöl und kleine Coctailtomaten und Oliven in die Dellen geben.Bei 200° ca. 25-30 Minuten Ober/UnterhitzeOfengemüse:Paprika,Fenchel,Frühlingszwiebeln,Zucchini,Tomaten,Zwiebeln,Olivenöl,Salz,Pfeffer,Ebsschoten,BasilikumZubereitung:Gemüse mundgerecht schneiden , auf ein geöltes Blech geben,Olivenöl darüber Salz,Pfeffer,Erbschoten blanchieren,Das Gemüse in der Backröhre bei ca.200° 20-25 Minuten garen,kurz vor Ende die Erbsschoten aufs Blech geben ,zum servieren mit Basilikum dekorierenJoghurt Dip:Joghurt,Zitronensaft,Ölzitrone,Salz,Basilikum,Frühlungszwiebel,Fenchelgrün,Knoblauch,DillZubereitung:Alle Zutaten im Standmixer mixenAsiatischer Weißkohlsalat:500gr Weißkohl,100gr Karotten,75gr Schalotten,2ElKoriander,2ElMinze,50gr geröstete Erdnüsse,Salz,PfefferDressing:50gr Zucker,75ml Essig,Limettensaft,2El süße Chillisoße,2El Fischsauce,1Zehe KnoblauchZubereitung:Zucker und Essig aufkochen,etwas abkühlen ,restliche Zutaten zugebenWeißkohl und Karotten raspeln,mit den restlichen Zutaten vermengen, das Dressing darüber gießen,vermengen ,über Nacht ziehen lassenYou Tube: