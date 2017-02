Paprikasauce,Nudeln,Bratpaprika Apfelstrudel

Paprika in der Pfanne garen,würzen,Salz,Pfeffer,Knolauch,Chilli,in den Mixer geben, passierte Tomaten in der Pfanne erhitzen, würzen mit Salz,PfefferChilli,zu den ppaprika geben, alles pürieren, abschmecken,zurück in die Pfanne und kurzvor dem servieren mochmals erhitzenBratpaprika:Paprika in der Pfanne mit Olivenöl braten ,würzen mit grobem MeersalzNudeln:Nudelteig vom Vortag in der Nudelmaschine durchdrehenBeilage:RomasalatApfelstrudel:Boskop schälen,würfeln, brauner Zucker,Zimt,eingeweichte Rosinen,gehackte Mandelnzugeben und vermengen.Die Apfelmasse auf Strudel/Filoteig (Fertigteig)verteilen und rollen,bei 180° ,Ober/Unterhitze backen,kurz vor Backzeitende mit einemEi verquirlt mit Milch bestreichen.Gekaufter Strudel/Filoteig ist nicht zu empfehlen,er blättert zu sehr und läßt sich sehr schwer schneidenYou Tube