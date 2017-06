Rohgebratene Kartoffel,Guacamole,Kohlrabisalat,Zitronenmuffins

Kartoffel waschen,schälen ,in Würfel schneiden,in Butterschmalz anbraten ,gewürfelte Zwiebel und Knoblauch zugeben, etwas Öl in die Pfanne ,würzen mit Salz,Pfeffer,Rosmarin,MajoranGuacamole:Zutaten:reife Avocados, Knoblauch, Salz,1 Tomate Pfeffer,Chilli,halbe Zitrone Saft und AbriebZubereitung:Avocado halbieren und den Stein entfernen, mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslösen mit dem Chilli,Knoblauch, gut verrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken die Tomate fein würfeln und darüber gebenKohlrabisalat:Kohlrabi schälen,raspeln Blätter vom Kohlrabi kleinhackenDill ,Salz,Pfeffer,Knoblauch,Öl zugeben(keine Säure an den Kohlrabisalat)Zitronen MuffinsZutaten:70gr Butter,70gr Zucker,2 Eier,160grMehl,1/2Päckchen Backpulver,1Prise Salz,etwas frischen Kurkuma ,Zitronensaft,ZitronenabriebZubereitung:Zucker ,Butter,Ei schaumig schlagen,Mehl,Backpulver, unterheben,gut verrühren,Zitronensaft/abrieb, in Muffinförmchen füllen(geht gut mittels eines Spritzbeutels)bei 180° Ober/Unterhitze ca. 20.Minuten backen.You Tube: