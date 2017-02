Rote Beetegemüse,Guacamole, rohgebratene Kartoffeln

Kartoffel waschen,schälen ,in Würfel schneiden,in Butterschmalz anbraten ,würzen mit Salz,Pfeffer,Rosmarin,MajoranRote Beetegemüse:Rote Beete schälen,würfeln in eine feuerfeste Form geben, Olivenöl dazugeben,Salz, Rote Beetegewürz bei ca 200° etwa eine Stunde in der Röhre garenGewürzmischung für Rote Betegerichte und kräftige Gemüsevon Martina und Moritz (WDR)1 EL Piment1 EL weißer-schwarzer-grüner gefriergetrockneter Pfeffer1 EL Korianderkörner1 TL Wachholderbeeren2 EL Senfkörner2 Nelken1-2 getrocknete Chillischoten1/2 Lorbeerblatt1 TL brauner Zucker1 TL SalzDie Körner mit den Nelken und den entkernten Chillischotenin einer trockenen Pfanne ohne Fett rösten,bis sie zu springen anfangen und duften. Dann mit dem Mixer zerkleinern.dabei das Lorbeerblatt ,Zucker und Salz zugeben.Zu feinem Pulver mixen.Auskühlen lassen und in ein Schraubglas füllen.Guacamole:Zutaten:1 reife Avocado2 Tomaten1-2 grüne Chili oder PepperoniKnoblauch (alternativ auch 1-2 Blatt Bärlauch)½ TL gemahlene KorianderkörnerSalzPfefferLimonenabrieb und SaftZubereitung:Avocado halbieren und den Stein entfernen, mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslösenmit dem Chilli,Knoblauch,Koriander,Limonenabrieb und Saft gut verrührenmit Salz und Pfeffer abschmeckendie Tomate fein würfeln und darüber geben