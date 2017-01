Schinken-Käse Muffins,Babyspinat, Kohlrabigemüse,Gurkensalat

1Becher Naturjoghurt,1 Ei,2 TL, Backpulver,150gr. Mehl,1 kleine Zwiebel,Käse(geraspelt),Schinkenspeck nach Bedarf,Majoran,,PaprikaZubereitung:Zwiebel kleinschneiden und anbraten,ebenso den Schinkenspeck,Joghurt,Mehl,Backpulver,Eigelb,ein Schuß Milch verrühren,Eiweiß schlagen und unterheben,Schinkenspeck,Zwiebeln,Käse mit der Masse vermengen,20Minuten bei 180°(Umluft)backenGurkensalat:Gurke schälen-hobeln mit etwas Salz und Zucker mischen und in einem Sieb etwas abtropfen lassen- mit Pfeffer-Sahne-Dill würzen und anmachenKohlrabigemüse:Kohlrabi schälen und in Stifte schneiden, im Topf mit etwas Öl andünsten , etwas Flüssigkeit angießen, würzen mit Salz-Pfeffer-Muskat , gehacktes Kohlrabiegrün zugeben. Sahne angießen fertig garen, etwas Dill zugeben ,Babyspinat:Zwiebel in der Pfanne anschwitzen, Spinat in die Pfanne,zusammenfallen lassen, würzen :Salz,Pfeffer,Schuß Sahne,