Süß-Saures Auberginengemüse,CousCous,Salat,vegetarisch

Zutaten:Auberginen,gehackte Tomate(Dose), Stangensellerie,Oliven,Kapern,Zwiebel,Frühlingszwiebel,Knoblauch,Oliven,Kapern,Dunklen Balsamicoessig,Zucker,Salz,PfefferZubereitung :Öl in der Pfanne erhitzen,Zwiebel,Frühlingszwiebel und Knobi hacken und zugeben,Sellerie in kleine Ringe schneiden,etwa 3-4 Minuten dünsten,Auberginen in dicke Scheiben schneiden und vierteln,mit Öl ca.5Min. goldgelb anbraten,Tomaten,Zucker,Oliven(gehackt) zugeben, köcheln bis der Zucker aufgelöst ist,Essig zu gießen ,Temperatur reduzieren und ca. 10-15 Minuten köcheln lassen bis die Auberginen weich sind,und die Sauce etwas eingedickt,Kapern zugeben und abschmecken,Beilage:CouscousSalat