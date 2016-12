Topinambur,Schwarzwurzel ,Chicoreesalat,Römersalat

Topinambur waschen,putzen,in dünne Scheiben schneiden,in Kokosöl braten,würzen Salz, Pfeffer,Schwarzwurzel:Schwarzwurzel schälen, sofort in Essigwasser legen,kochen in gesalzenes Essigwasser bißfest kochen,abgießenin einer Pfanne in Olivenöl braten,Parmesan darüber streuenund kurz schmelzen lassen, zum servieren, gehackte Petersiliedarüberstreuen.Chicoreesalat:Chicoree waschen,Keil ausschneiden ,in Streifen schneiden Kleingeschnittene Orange dazugeben sowie gehackte WalnüsseDressing: Zitronensaft,Walnussöl,Salz,Pfeffer,AgavendicksaftRömersalat:Salat waschen in Streifen schneiden,Dressing:Zitronensaft,Walnussöl,Salz,Pfeffer,Agavendicksaft