Überbackene Pfannkuchen und Spinat

Eierpfannkuchen:2 EierZuckerMehlPrise Salz1 EL ZuckerZubereitung:Eier verühren Mehl zugeben ,Milch nach Bedarf zugebenZucker nur wenn es eine süßeNachspeise werden sollzu einem sämigen Teig verrrührenetwas ruhen lassenin Rapsöl ausbackenÖl,Honig in der Pfanne erhitzen,ausbackenFüllung:Ricotta,Salz,Pfeffer,Muskat,Piri,Piri,alles verrühren.Pfannkuchen mit Ricottamasse bestreichen,rollen,in Stücke schneiden ,etwa so hoch wie die Auflaufform,aufrecht in die Form schichten, etwas Parmesan darüber reiben ,kurz in der Röhre bei Oberhitze den Käse schmelzenSpinat:Spinat waschen, Zwiebeln und Knoblauch in Öl anschwitzen, Spinat zugeben,zusammen fallen lassen, würzen mit Pfeffer und Salz,Muskat,Schuß Sahne