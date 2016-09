Wussten Sie eigentlich, dass Eisen wichtig für die Blutbildung ist?

Märchen vom Eisen . . .

Deswegen benötigen vor allem Kinder viel Eisen.So, jetzt wir mal aufgeräumt mit demim Spinat!Jeder kennt aus seiner Kindheit den Spruch der Eltern "Kind iss deinen Spinat auf". Warum? Spinat ist sehr eisenhaltig und deswegen sooo gesund!Leider stimmt das nicht so ganz. Ja, in Spinat ist Eisen enthalten, aber weit weniger als bisher geglaubt. Als der Eisengehalt das erste mal bestimmt wurde, hat sich ... (keine Schuldzuweisung - weil nicht mehr nachprüfbar) irgend jemand im Labor verschrieben. Er/Sie setzte das Komma falsch und so wurden aus 3 Milligramm 30 Milligramm Eisen pro 100g Spinat.Dieser falsche Wert fand Einzug in die Literatur und wurde so für ein halbes Jahrhundert zum Schrecken aller Kinder die schön ihren Spinat aufessen mussten. (Wussten Sie eigentlich, dass in Schokolade ca. drei mal mehr Eisen enthalten ist als im Spinat?Daraus kann man nun schließen, dass Schokolade um ein vielfaches (dreifach) gesünder ist als Spinat! . . .