Zum Kirchentag in Jena und Weimar geht es um die großen Fragen zwischen Glauben und Wissen – aufbereitet für ein breites Publikum

Eine Frage, zwei Städte, viele Antworten: Jena und Weimar laden am Himmelfahrtswochenende dazu ein, sich auf vielfältige Weise mit Glaubensfragen und dem eigenen Leben zu beschäftigen. Das Angebot umfasst als 350 Veranstaltungen. Geboten werden nicht allein Podiumsgespräche mit prominenten Gästen, Gottesdienste und Gebete. Es soll ein Fest werden für Gläubige und Interessierte, Junge und Alte. Hier eine Vorschau.



„Nun sag, wie hast Du's mit der Religion?“: Die Frage aus Goethes „Faust“ soll 500 Jahre nach der Reformation dazu anregen, der Gretchenfrage auf verschiedenen Ebenen nachzuspüren.Die Podienreihe „Gretchenfrage“ und der Thementag „Scham, Gewalt, Liebe“ sind hochkarätig besetzt. Erwartet werden in Jena und Weimar unter anderem Margot Käßmann, Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer.Nicht nur Gläubige sind willkommen. Das Programm richtet sich an ein breites Publikum, das sich nicht allein mit religiösen Fragen beschäftigen möchte. Behandelt werden auch das Für und Wider von Rüstungsindustrie, der Zusammenhang zwischen Glauben und Denken sowie die Bedeutung des politischen Widerstands in Bezug auf die Oppositionsbewegung in der DDR.Willkommen sind zugleich Kinder und Jugendliche – zum Geocaching, Poetry Slam und Rücksackführungen. Live-Musik und Straßenkünstler sollen bei allne für eine Partystimmung sorgen.Der Reformator Martin Luther war elf Mal in Weimar und mindestens ebenso oft in Jena. Historische Orte wie die Herderkirche in Weimar oder das Hotel „Schwarzer Bär“ spielen im Kirchentagsprogramm eine wichtige Rolle. Eingeladen wird aber zu ungewöhnlichen Plätzen. Dazu zählt ein Gottesdienst im Jenaer Planetarium und Tischgesellschaften nach dem Vorbild der Herzogin Anna Amalia, die Vereine und Gemeinden im Freien organisieren.Luthers Bibelübersetzung war ein Meilenstein auf dem Weg zu einer reformierten Kirche. Die erste Gesamtübersetzung des Alten und Neuen Testaments von Martin Luther (Wittenberg 1534) mit 128 Holzschnitten und Bildinitialen ist ein Schatz, den die Anna Amalia Bibliothek beherbergt. Zum Kirchentag wird das Weimarer Exemplar vom 25. bis 28. Mai im Historischen Gebäude der Bibliothek ausgestellt.Von 25. bis 27. Mai feiern acht Städte in Mitteldeutschland ihren „Kirchentag auf dem Weg“. In Thüringen beteiligen sich nicht nur Jena und Weimar. Unter dem Motto „Licht auf Luther “ lädt auch Erfurt zu einem eigenen Kirchentag ein. Alle regionalen Kirchentage vereint ein Ziel. Am 28. Mai wird ein großer Abschlussfestgottesdienst am auf den Elbwiesen im Süden von Wittenberg gefeiert – in der Stadt, in der die Reformation ihren Anfang nahm und 500 Jahre später der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag stattfindet.Das Programm aller sechs Kirchentage auf dem Weg wird in einer App zusammengefasst. Kostenfrei informiert sie über die Angebote. Kostenfrei herunterzuladen im App Store und bei Google Play.www.r2017.orgwww.gretchen-frage.info