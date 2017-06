Jetzt kracht es aber gewaltig:

Am 19. August steht in Kranichfeld ein Autorennen der etwas anderen Art auf dem Programm

Endlich ist es soweit:Bei diesem etwas anderen Autorennen geht es so richtig zur Sache - Metall knallt auf Metall, Blech verbeult, Autos überschlagen sich, Reifen drehen durch und Dreck wirbelt durch die staubige Luft.der nahezu schrottreifen Fahrzeuge werden bei diesem Wettkampf nicht vermieden, sondern sind sogarDie Motocross Strecke im Steinbruch / Rittersdorf ist eine Schotter-Sand Strecke und wird vom MSC Kranichfeld extra für die Stockcars präpariert. Sie bietet auf etwaEine Aussichtsplattform verspricht für die Zuschauer beste Sicht auf die spannenden brisanten Rennen, denn die Strecke ist von dort ausAusgetragen werden die Stockcar-Rennen in verschiedenen Klassen. Zu denDie Wertungsläufe starten amstattfinden. Im Festzelt und am Bierwagen können dann die Erfolge oder Misserfolge begossen werden.Zum Stock-Car Rennen in Kranichfeld lädt eindazu ein, mit Fahrern und Teams zu sprechen und die Autos aus der Nähe zu betrachten.und unterstützen auch Sie mit Ihrem Besuch eine Traditionssportart. Stock Car Rennen haben einen einzigartigen Charakter und werden mit vollem Einsatz und Leidenschaft gelebt und geliebt.