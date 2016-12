Preisverleihung des "Fussballzeitreise Nachwuchsförderpreis 2016" in Tabarz

Ausgezeichnet werden 3 Jugendliche im Alter von 16 bis 27 Jahre, die in einem Verein/KFA-/TFV-Ausschuss mindestens seit 2 Jahren ehrenamtlich tätig sind und sich mit ihren außergewöhnlichen Leistungen und Aktivitäten eine öffentliche Würdigung ihres Wirkens verdient haben. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert.Dieser deutschlandweit einmalige Preis entstand in Kooperation mit Thüringens 1. Fußballausstellung, Verein Fussballzeitreise aus Tabarz und dem Thüringer Fußball Verband. Aus den wieder zahlreich eingegangenen Bewerbungen, sind die diesjährigen Gewinner von einer Jury ausgewählt worden.Bevor es zur Feierstunde ins Hotel „Zur Post“ ging, empfing Marcel Wedow (Gründer und Betreiber der Ausstellung) die Teilnehmer in der Lindenstraße zu einer exklusiven Führung.Christina Dietzel, Vorsitzende des Vereins eröffnete die Feierstunde, beschrieb die ehrenamtliche Arbeit und das Konzept der Fussballzeitreise. Zudem hob Heinz-Joachim Jungnickel, Geschäftsführer des TFV die Bedeutung des Nachwuchsförderpreises hervor. Er sagte: „Es ist erfreulich, dass diese Ehrung in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, junge Ehrenamtliche zu gewinnen, durchgeführt werden kann.“Bei der Auszeichnung bekam die Vorsitzende Christina Dietzel Unterstützung durch Henri Fuchs, Ehrengast an diesem Abend. Der ehemalige Fußballer spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem beim FC Hansa Rostock, 1. FC Köln, Dynamo Dresden, dem Chemnitzer FC und bei Rot-Weiß Erfurt. In Erfurt war er auch von 2007 - 2012 Trainer.Bei der Preisübergabe nannte Hartmut Gerlach, Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses, die großartigen Verdienste der jungen Ausgezeichneten und rief ebenso die jeweiligen Vorsitzenden der Vereine Tim Kröhnert (SG Moorental), Falk Ortlepp (FSV Reinhardsbrunn) und Steffen Hadlich (JFC Gera) nach vorn.Den Preis erhielten Jenny-Angelin Seeling (SG Moorental/18 Jahre), Philipp Grüßner (FSV Reinhardsbrunn/26 Jahre) und Alexander Pradella (JFC Gera/ 26 Jahre).Herzlichen Glückwunsch!(Fotos von Hartmut Gerlach, TFV)