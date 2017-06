Qigong im Park - Üben unter freiem Himmel

Zum zehnten Mal beginnt am Donnerstag, den 29. Juni 2017 die Sommeraktion der Deutschen Qigong Gesellschaft „Qigong im Park“ in Weimar.Wer schon immer einmal Qigong kennen lernen wollte, findet hier eine Gelegenheit unter Anleitung erfahrener Lehrerinnen und Lehrer die Wirkung des Qigong am eigenen Leib zu erfahren. Die aus der fernöstlichen Kultur stammenden Übungsformen beziehen Körper und Geist gleichermaßen ein: Die einfachen fließenden Bewegungen entspannen und energetisieren.Die DEUTSCHE QIGONG GESELLSCHAFT lädt alle Interessierten herzlichzum Üben „unter freiem Himmel“ ein!Termine und Orte können Sie auf der Homepage der Deutschen Qigong Gesellschafte.V. einsehen: http://www.qigong-gesellschaft.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Die Termine in Weimar sind:Ilmpark / Wiese hinter der Villa Haarjeden Donnerstag in der Zeit vom 29. Juni bis 03. August 201719.00 bis 20.00 UhrsowieSonntag, den 02. und 23. Juli 20178.30 bis 9.30 Uhr