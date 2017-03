Weimar : TANZWERKSTATT |

Tanz macht müde Teens munter: sinnvolle und bewegungsreiche Freizeitbeschäftigung in der TANZWERKSTATT Weimar





Computer und Fernsehen dominieren die Freizeit vieler Jugendlicher und lassen ihre Fitness entsprechend alt aussehen. Diesem eher besorgniserregenden Trend hat die TANZWERKSTATT den Kampf angesagt: mit sinnvoller Freizeitbeschäftigung auch am Wochenende will sie Weimars Teens auf die Sprünge helfen. Mit dem neuen Format „Spring Dance“ bietet sie nun neben den normalen Kursen auch am Wochenende die Möglichkeit, sich beim Tanzen zu bewegen, neue Freunde kennen zu lernen und vom Sofa hoch zu kommen.



In verschiedenen Tanz-Workshops können die Jugendlichen sich in spannenden Tanzstilen ausprobieren, an ihre körperlichen Grenzen gehen und Neues lernen. Dazu schickt die TANZWERKSTATT neben ihren eigenen Tanzlehrern auch eine erfahrene Gastdozentin ins Rennen, um die jungen Tänzer zu motivieren und für neue Eindrücke zu öffnen. Nach der körperlichen Anstrengung wird aber auch für Entspannung gesorgt, wenn die Jugendlichen zusammen grillen und so ganz nebenbei ihre sozialen Fertigkeiten schulen und Gemeinsamkeit leben. „Wir möchten den Jugendlichen Alternativen bieten, was sie in ihrer Freizeit unternehmen können und somit einen Raum schaffen, an dem sie neues erfahren und sich selbst als aktive Menschen einer tollen Gemeinschaft erleben können.“ Sagt Janina Reimer, stellv. Leiterin der Tanzschule.



Das genaue Programm und die Anmeldungen gibt´s unter:

www.tanzwerkstatt-weimar.de



Ein ähnliches Konzept gibt es auch für jüngere Kinder: die Tanzmäuse der TANZWERKSTATT fahren mit ihren Tanzlehrern dabei ins Schullandheim und verbringen ein gemeinsames Wochenende mit viel Tanz und Spaß. „Es ist großartig, wenn man gemeinsam Zeit mit viel Bewegung und sinnvoller Beschäftigung verbringt, das kommt super bei den Kids an!“, so eine begeisterte Mutti. Und Engagement zahlt sich aus: mit viel Extra-Training in ihrer Freizeit und der Hilfe ihres Trainers haben die Jugendlichen der Hip Hop Crew „Queen´s Speech“ der TANZWERKSTATT einen fantastischen 4. Platz bei den Deutschen Meisterschaften geholt. Also aktiv sein lohnt sich, und macht allemal mehr Spaß als zu Hause allein vor dem Fernseher zu sitzen!