Tanzen Sie mit uns in den Frühling!

BEI UNS STARTET WIEDER EINE NEUE PAARTANZSAISON!



Also nichts wie los in die Tanzschuhe und hinein in den Frühling!



Bei uns gibt es für Sie Paartänze mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen:

Walzer, Foxtrott, Discofox, Cha-Cha, Rumba, Boogie und Jive und viele mehr.

Sowohl für die Tanzanfänger als auch für bereits Fortgeschrittene Tänzer/innen.



Jeder Paartanz hat einen ganz individuellen Charakter, aber überzeugen Sie sich einfach selbst.



Für unsere neuen Paartanzkurse können Sie sich gerne bei uns zur Probestunde anmelden, wenn Sie KEINEN TANZPARTNER haben, aber gern am Kurs teilnehmen würden! Bitte melden Sie sich hierzu telefonisch (03643 / 25 12 244) oder per Mail. Wir schauen dann mit Ihnen gemeinsam, wer sich noch einzeln bei uns angemeldet hat und ob die Harmonie auf der Tanzfläche stimmt. Eine Probestunde kostet 10€.



Fortgeschrittene 1,2,3

Neue Tänze in dieser Stufe sind Quickstepp und Samba. In den “Fortgeschrittenen” Kursen 1-3 werden die ersten schweren Figuren und Kombinationen unterrichtet und es wird an der Tanzqualität gefeilt; Technik und Musikaltät werden anspruchsvoll.



Wir freuen uns auf Sie!



Das Team der TANZWERKSTATT