Tchoukball-Cracks spielen in Weimar um den Europapokal

Thüringen wird im März zum Nabel von Tchoukball-Europa. Vom 24. bis zum 26. März kommen die besten Vereinsmannschaften in Erfurt und Weimar zusammen. In Weimar wird um den European Silver Cup gespielt. An diesem Turnier nehmen gut 130 Tchoukballer aus neun Nationen teil.

Während Erfurt Schauplatz für den European Winners' Cup ist, quasi die Champions Legue des Tchoukballs, ist das Teilnehmerfeld beim zeitgleich in Weimar ausgetragenen European Silver Cup (ESC) dieses Mal so groß wie nie zuvor. Zwölf Mannschaften haben für den Wettbewerb gemeldet, dessen Stellenwert im Tchoukball mit jenem der Europa League im Fußball verglichen werden kann. Als ESC-Ausrichter hat der Deutsche Vizemeister ASC Weimar auf sein Startrecht im Winners’ Cup verzichtet und misst sich mit Gästen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Polen, Spanien und der Schweiz. Der ASC ist der einzige Thüringer Vertreter an diesem europäischen Tchoukball-Wochenende und möchte vor heimischer Kulisse ins Halbfinale einziehen. Die stärksten Mitbewerber dürften die Teams aus dem Mutterland des Tchoukballs, der Schweiz, und aus Italien sein.Die Vorrunde am Samstag (25. März) wie auch die Endrunde am Sonntag (26. März) werden in der Asbach-Sporthalle und in der Sporthalle auf dem Schulcampus am Paradies in Weimar-West ausgetragen. Die Asbach-Sporthalle ist schließlich auch Schauplatz der Endspiele um die ersten vier Plätze. Die Turniertage beginnen in Weimar jeweils um 9.00 Uhr, der Eintritt ist ebenfalls frei.Mehr Infos gibt’s unter www.tchoukball.de