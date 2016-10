10. Kindersachen Flohmarkt in Tröbsdorf / Weimar

Weimar : Festhalle Tröbsdorf |

10.Kindersachen-Flohmarkt

in der Festhalle Tröbsdorf



am

Samstag, den 15.10.2016



von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Hier könnt Ihr Eure Kinder preisgünstig einkleiden!!!



Kommt vorbei und stöbert in unserem "anonymen" -Markt oder an einzelnen privaten Ständen.

Wer suchet, der ….!



Angeboten wird alles rund ums Kind.



Bekleidung Herbst/Winter, Spielsachen…u.v.a.



Eine Tasse Kaffee steht für eine kleine Pause auch bereit.



Wir freuen uns auf Euch!

Weiter Informationen und Anmeldung unter:

Telefon: 0 36 43 / 20 24 32

(Sprechzeiten: Di+Fr 9.00-12.00Uhr und Mi+Do 16.00-18.00Uhr)

E-Mail: Ov.Troebsdorf@t-online.de