17. Modelleisenbahn-Ausstellung der TT-Modellbahn-Freunde Weimar

Seit 2000 führen wir jedes Jahr im Dezember unsere Advents-Modelleisenbahn-Ausstellung durch.



Wir laden Sie recht herzlich von 10:00 bis 17:00 Uhr ein, uns im Autohaus Zentral in der Ettersburger Straße 23 zu besuchen.



Der diesjährige Höhepunkt ist eine 9m lange Schmalspuranlage in der Spurweite 0e der Modellbahnfreunde aus Großengottern.



In den Spurweiten TT und H0 haben wir weitere 4 Modellbahnanlagen organisiert, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgeführt werden:



Jonas zeigt mit seiner 2x1m großen TT-Anlage, was man alles aus einer NOCH-Fertiganlage machen kann.

Aus Berlststedt kommt ein wenig Ostalgie, Fam. Schnürer stellt ihre knapp 1m² große TT-Anlage mit originalen DDR-Zügen aus.

Jens Richter erklärt an seinem Bahnbetriebswerk-Modul die Vorteile der Digitaltechnik.

Die H0/H0m Anlage Reinhardtsbrunn von J.- Pietsch zeigt einen Teil der Thüringer Waldeisenbahn.



An einigen dieser Anlage kann man sogar selbst die Lok-Kontrolle übernehmen und die Züge unter Anleitung fahren lassen. Selbstverständlich werden dabei auch Fragen zum Selbstbau und zur Pflege einer Anlage beantwortet.



Zum Selberspielen lädt ebenfalls Karsten Rebs ein. Er hat seine im Vorjahr bereits ausgestellte Rangierspiel-Anlage inzwischen digitalisiert und stellt sich nun der Herausforderung schnellster Rangierer des Vereins zu werden.

Wir laden unsere kleinen Besucher natürlich zu diesem Wettstreit ein, wer ist schneller als Karsten?

Als Belohnung winkt ein Lokführerschein.



Die Anlage von Thomas Pemsel ist ebenfalls um 1m länger geworden. Sein Anlagenthema ist die Berksche Bimmelbahn. Kranichfeld ist schon fertig, im Moment wird fleißig an Tannroda gearbeitet. Den aktuellen Arbeitsstand kann man sich am 3. Advent dann ansehen.



Der befreundete Marine-Verein aus Weimar wird dieses Jahr mit einer erweiterten Mannschaft kommen und eine noch größere Auswahl sehr fein detaillierter Schiffs-, Fahrzeug- und Lokmodelle die Vielfallt dieser Modellbau-Sparte präsentieren.



Nicht zu vergessen ist unsere beliebte Bastelstraße, Hier können unsere kleinen und großen Besucher wieder Häuschen für die eigene Anlage basteln. Oder es ist der Start in die Welt der Modelleisenbahn! Wir stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite.