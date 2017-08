Es werden ca. 80 Fahrzeuge erwartet, welche ab 10:00 Uhr auf dem Schlossplatz zu sehen sind, so lautet die Information von Harry Knote, dem Schirmherr des Oldtimertreffens.Im Programm ist auch wieder eine Ausfahrt der Oldtimer in die nähere Umgebung.So können Anwohner der Ortschaften, welche angefahren werden, die Oldtimer in Aktion erleben.Das Bild zeigt die Route der Ausfahrt am 09.09.2017, die etwa gegen 14:00 Uhr in Blankenhain startet.