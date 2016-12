Adventsmarkt im Schloss mit hoher Besucherzahl

Zahlreiche Besucher aus ganz Thüringen fanden den Weg nach Blankenhain um den Weihnachtmarkt im Schloss als auch den Adventsmarkt in der Porzellanmanufaktur Weimar Porzellan zu besuchen.Das breit gefächerte Angebot an weihnachtlichen Artikeln an den Ständen im Hof und dem Saal des Erdgeschosses als auch das vielseitige Angebot an kulinarischen Spezialitäten sorgte bei den Besuchern für Zufriedenheit. Die Händler waren allesamt über den guten Zuspruch des Marktes erfreut und bekundeten dem Schlossverein bereits die Bereitschaft auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.Auch das Bastelstübchen, betrieben von der Firma Schalldach aus Blankenhain, fand den ganzen Tag regen Zuspruch bei den Kindern und deren Eltern. Besonders der aus Holz gefertigte Schneemann, den die Kinder nach Ihren Vorstellungen gestalten konnten, erfreute sich großer Beliebtheit.Musikalisch untermalt wurde der Adventsmarkt um 13:00 Uhr vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeine Blankenhain und ab 13.30 bis 15:00 Uhr von einem Flötenquintett aus der Musikschule Weimar unter Leitung von Frau Dohl.An dieser Stelle sei ein Dank gerichtet an all` die fleißgen Helfer des Vereins und die Händler bei der Vorbereitung und Durchführung des Adventsmarktes.