Adventszauber am 2. Advent in Blankenhain (Thür.)

Wie seit Jahren zur schönen Tradition geworden verwandelt sich das thüringische Blankenhain am 03. Dezember 2016 wieder in einen Adventszauber mit gleich zwei Veranstaltungsorten.



So findet im Schloss der traditionelle Weihnachtsmarkt statt wo sich die Besucher an 24 Marktständen im Schlosshof und in Räumen des Edgeschosses umschauen und kaufen können oder sich an Kaffee und Kuchen, Glühwein und Punsch sowie Lekerereien aus Topf und vom Grill laben können.



Für die kleinen Besucher gibt es Bastelmöglichkeiten und natürlich einen Weihnachtsmann.



Um 20:oo Uhr haben Gäste auch noch die Möglichkeit einer Stadtführung mit dem Nachtwächter.



Bei Weimar-Porzellan haben Besucher die Möglichkeit bei Führungen Einblicke in die Manufaktur zu erhalten und sich auch an frischem Kaffee und Kuchen zu erfreuen.



Auch für die Kinder ist gesorgt, denn es gibt Kindermalen und Weihnachtsbasteleien.



Wer sich den Weg zwischen Schloss und Weimar-Porzellan leichter machen will, der hat die Möglichkeit einer Fahrt mit der Pferdekutsche.