Schlossfest in Blankenhain am 09.09.2017

Auch in diesem Jahr findet das vom Schlossverein Blankenhain e.V. organisierte traditionelle Schlossfest statt.



Bestandteil des Schlossfestes ist auch wieder ein Oldtimer & Youngtimertreffen auf dem Schlossplatz, das 7. in Folge. Am Nachmittag gibt es eine Prämierung der besten Fahrzeuge.



Es lohnt sich also für große und kleine Besucher am 09.Sepember 2017 einen Ausflug nach Blankenhain zu unternehmen, denn es gibt neben kullinarischen Dingen viel zu sehen und zu hören.



Das vollständige Programm finden Sie auf dem beigefügten Plakat.