Sommerfest mit historischen DDR Strassen- und Schienenfahrzeugen

Weimar : Eisenbahnmuseum |

Am 05. und 06. August 2017 veranstaltet der Thüringer Eisenbahnverein e. V. auf dem Gelände des Bahnbetriebswerkes Weimar in der Eduard-Rosenthalstraße ein Sommerfest. Schwerpunkt der Veranstaltung ist neben der Ausstellung von historischen Schienenfahrzeugen eine große und umfangreiche Ausstellung von DDR Strassenfahrzeugen. Zu sehen gibt es alle gängigen DDR Pkw's vom Trabant, Wartburg und Lada, verschiedene LKW aus DDR Zeiten wie W50, Tatra und Liaz sowie DDR Feuerwehren. Auch sind die in Weimar beheimateten historischen Lokomotiven zu besichtigen. Es gibt eine Lokausstellung, Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok und eine Modellbahnhändlerbörse.

Geöffnet ist das Fest an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr, für Fotofreunde bereits ab 8 Uhr.

Zu erreichen ist das Ausstellungelände mit dem Pkw über die Eduard-Rosenthalstraße oder mit der Stadtbuslinie 3 in Richtung Tiefurt.