Sonderfahrt mit historischem Ikarus Bus zu den Dampfloktagen nach Meiningen

Weimar : Hauptbahnhof |

Sonderfahrt mal anders mit historischem Ikarus Bus von Weimar über Erfurt zu den Dampfloktagen nach Meiningen. Geniessen Sie die Fahrt in einem nostalgischen Bus aus DDR Zeiten zu den Dampfloktagen nach Meiningen. Dort erwartet die Fahrgäste die größte Ausstellung von Dampflokomotiven in Thüringen. Die Abfahrt am Weimarer Hauptbahnhof ist um ca 08.45 Uhr vorgesehen. Die Rückankunft ist gegen 18:30 Uhr vorgesehen. Fahrkrtenbestellungen und weitere informationen unter 0177-3385415 oder im Netz unter www.thueringer-eisenbahnverein.de