Sonderfahrt mit historischer Dampflok durch Thüringen

Weimar : Hauptbahnhof |

Nostalgiesonderfahrt Thüringenrundfahrt von Weimar über Erfurt durch das Werratal, Suhl, Oberhof, Straussfurt und weiter über die Pfefferminzbahn via Sömmerda und Kölleda nach Großheringen und Jena Göschwitz zurück nach Weimar und Erfurt mit der historischen Schnellzugdampflok 03 2155 aus dem Jahre 1936. Geniessen Sie die Fahrt im historischem Reisezug durch weite Teile Thüringens. Es ist eine Scheinanfahrt und Fotohalt vorgesehen.

In Straussfurt ist eine Aufenthalt geplant und die Dampflok wird mit Wasser versorgt und es gibt leckere Bratwürste vom Grill. Die Abfahrt in Weimar Hbf ist um 08.20 Uhr vorgesehen, in Erfurt Hbf um 08.45 Uhr. Die Rückankunft ist in Erfurt um ca. 18:50 Uhr und in Weimar um ca. 18:30 Uhr vorgesehen.

Fahrkartenbestellungen und weitere Informationen unter 0177-3385415 oder im Netz unter www.thueringer-eisenbahnverein.de