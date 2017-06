Treffen der Rennpappen 17. + 18. Juni in Süßenborn

Das Trabi Team Thüringen lädt zum 22. Trabitreffen am 17. + 18. Juni in den Einkaufs-Treff Weimar-Süßenborn. Am Samstag starten die Rennpappen um 10 Uhr zur Orientierungsfahrt rund um den Ettersberg. Ab zirka 13 Uhr können Besucher die originalgetreuen, alten oder auch kuriosen Trabis unter die Lupe nehmen. Ab 14 Uhr Spiele und Spaß.