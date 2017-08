33-Jähriger stirbt bei Unfall in Greiz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute früh, gegen 04:45 Uhr auf dem Dr.-Rathenau-Platz in Greiz.

Hier fuhr ein Mann mit seinem BMW aus Richtung August-Bebel Straße kommend in Richtung Stadtzentrum. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hausmauer eines Nebengebäudes des Landratsamtes. Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Bei dem tödlich verletzten Fahrer handelt es sich um einen 33-jährigen Mann aus Greiz.