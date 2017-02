60-jährige Fordfahrerin prallt zweimal gegen Leitplanke und fabriziert Totalschaden

Bad Lobenstein. Donnerstag Nacht gegen 22:20 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit einem Pkw Ford auf der B 90 von Lobenstein in Richtung Saaldorf. Wegen fehlender Aufmerksamkeit kam die Frau zunächst mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab, fuhr auf die Leitplanke und streifte einen Baum. Die 60-Jährige lenkte nach links und kam dabei erneut von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke und blieb dann stehen. Die 60-Jährige hatte glücklicherweise keine Verletzungen erlitten. Der Pkw musste anschließend mit Totalschaden abgeschleppt werden. An den beiden Kollisionsstellen der Leitplanke entstand Schaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro.