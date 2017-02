Audi A8 gemietet und nicht zurückgegeben ... und weitere SOK-Polizeimeldungen am 7. Februar

Sachbeschädigung durch Grafitti

Auffahrunfall beim Abbiegen

Am Montagnachmittag informierte eine Autovermietung die PI Saale-Orla über die Unterschlagung eines PKW Audi A8. Das Fahrzeug sollte bereits zum 31. Januar 2017 durch den Mieter zurückgegeben werden. Da dies jedoch nicht erfolgte, wurde seitens der Autovermietung eine Ortung durchgeführt und das Fahrzeug dabei im Stadtgebiet Bad Lobenstein festgestellt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fanden die Polizeibeamten das Fahrzeug vor dem Fitnessstudio in Bad Lobenstein vor. Ebenfalls dort angetroffen wurde die Nutzerin. Diese gab an, dass ihr getrennt lebender Ehemann den Mietvertrag eigentlich verlängern wollte, sie jedoch keine Kenntnis habe, ob dies tatsächlich geschehen ist. Die Aussage konnte durch die Mietgesellschaft nicht bestätigt werden. Gegen die Nutzerin und ihren getrennt lebenden Ehemann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eines Kraftfahrzeuges eingeleitet.In der Nacht von Sonntag, den 05.02.2017 zum Montag, den 06.02.2017 besprühten unbekannte Täter mehrere Häuser in der Arnshaugker Straße in Neustadt/Orla mit grüner Sprühfarbe, u. a. wurde dabei der Zahlenkombination "187" angebracht. Die Polizeiinspektion Saale-Orla sucht hierzu Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 03663/4310 oder per E-Mail unter pi.saaleorla@ polizei.thueringen.de entgegen genommen.Am Montagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in Schleiz. Der 59-jährige Fahrer eines BMW 5er wollte von der Alten Poststraße in Hofer Straße abbiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Der dahinter befindliche Fahrer 35-jährige Fahrer eines Fiat Ducato übersah dies aus Unachtsamkeit und fuhr auf den PKW auf. In der Folge stand geringfügiger Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt.