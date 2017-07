Baustellenampel in Triebes

Die Hauptstraße in Triebes wird instand gesetzt, weshalb kommende Woche eine Ampel in diesem Bereich den Verkehr regelt.

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass im Ortsteil Triebes in der Zeit vom 10.07.2017 bis 14.07.2017 Instandsetzungsarbeiten an der Hauptstraße durchgeführt werden. Der Bereich Hauptstraße/ Bahnhofstraße/Rohnstraße wird mittels Ampel geregelt.Vor dem Bahnübergang am Triebesgrund erfolgt ebenfalls eine Verkehrsregelung mit einer Ampel. Der Bereich nach dem Bahnübergang bis zur Geraer Straße ist für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Einkaufsmärkte können über eine prov. Zufahrt aus Richtung Geraer Straße erreicht werden. Die notwendige Umleitung erfolgt durch den Triebesgrund. An der Kreuzung in Richtung Dörtendorf wird die Vorfahrtsregelung angepasst.Es wird um Beachtung der vorübergehenden Verkehrsführung gebeten. Entsprechende Grafiken unter www.zeulenroda-triebes.de.