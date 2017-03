Brutaler Raubüberfall in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis: Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei aktuell gegen zwei junge Männer aus Bad Lobenstein.

Die 28 und 18 Jahre alten Deutschen stehen im dringenden Verdacht, am gestrigen Abend einem Bekannten gewaltsam Geld geraubt haben. Zeugen riefen gegen 18 Uhr die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Bad Lobenstein, nachdem sie im Haus eine Schlägerei zwischen mehreren Männern bemerkten. Als die Beamten wenige Minuten später vor Ort waren, trafen sie einen am Kopf verletzten 20-jährigen Deutschen an, der zur Behandlung eines Schädel-Hirn-Traumas, diverser Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus kam.Nach ersten Zeugenaussagensollen ihn die zwei Verdächtigen unter anderem mit einem Schlagstock zuBoden geschlagen haben, bevor sie mit einer noch unbekannten MengeKleingeld aus der Wohnung des Verletzten flüchteten. Im Rahmen einerumgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige noch amselben Abend durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.Die Männer waren laut Atemtestergebnis mit 2,6 und 0,98 Promillealkoholisiert. Gegen die beiden wird nun wegen des Verdachts des Raubesund der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Beamten erhoben diePersonalien der Männer, fertigten Anzeigen und veranlassten bei demerheblich alkoholisierten 28-Jährigen eine Blutprobenentnahme.Anschließend wurden die beiden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Nacht vorerst wieder entlassen, da keine Haftgründe gesehen wurden.