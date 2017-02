Fußgängerin schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine Fußgängerin gestern Abend bei einem

Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis.

Die Frau lief nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei gegen 18.00 Uhr in Liebschütz am rechten Fahrbahnrand der Ziegenrücker Straße, als sie am Ortseingang durch einen aus Ziegenrück kommenden PKW von hinten erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 56-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen am Kopf. Sie kam zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Jenaer Klinikum.Der 71-jährige Autofahrer blieb unverletzt. In seiner ersten Befragung gab er an, dass er durch den Gegenverkehr geblendet wurde und die Frau deshalb zu spät bemerkte. An dem PKW Peugeot entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro.Die Schleizer Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Ursache und zum Ablauf des Unfalls liefern können. Informationen nehmen die Beamten der PI Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.