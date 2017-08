Am Montag (21.08.2017), gegen 23 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zum Einsatz in den Mönchsweg. Hier brannte in einer Gartenanlage eine Gartenlaube nieder.

Zirka 30 Meter weiter brannte es in der Nähe einer anderen Gartenlaube kurze Zeit später erneut. Dieser Feuer konnte bereits in der Entstehung gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.