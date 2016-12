Greizer Polizei meldet am 12. Dezember einen Moped- und Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 10.12.2016, 20:00 Uhr bis 11.12.2016, 11:00 Uhr aus einem Gartenschuppen ein orangefarbenes Mounten-Bike "Cube".

Außerdem versuchte der oder die Täter ein weißes Moped Simson S50 aus dem Schuppen zu entwenden. Da das Moped nicht funktionstüchtig war, wurde es an der Ortsverbindungsstraße Daßlitz - Nitschareuth, etwa 100m vom Tatort entfernt, zurückgelassen. Ein schwarzer Mopedhelm mit Brille der Marke Oreal wurde von der Täterschaft mitgenommen.Mit den Diebstahlshandlungen im Zusammenhang könnte eine Unfallflucht stehen. Im Zeitraum vom 10.12.2016, 01:00 Uhr bis 11.12.2016, 10:20 Uhr verunfallte auf dem Wirtschaftsweg zwischen Daßlitz und Neugernsdorf ein nicht für den Verkehr zugelassener roter Pkw Opel Astra ohne amtliche Kennzeichen. Das Fahrzeug beschädigte mehrere Bäume und wurde in der Folge nicht fahrbereit am Unfallort zurückgelassen. Weder am Unfallort, noch im Fahrzeug konnten Hinweise auf verletzte Personen festgestellt werden. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Fahrzeugführer sowie zu einem möglichen Zusammenhang der Taten dauern an.Hinweise von Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210, jederzeit entgegen