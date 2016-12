Greizer Polizei meldet Brand in Umwelt GmbH und VW Polo ohne Vorderrad

Brandfall in Umwelt Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

Pkw verliert während der Fahrt ein Vorderrad

Am 8. Dezember gegen 03:50 Uhr, kam es auf dem Außengelände zu einem Entstehungsbrand. In einem durch Betoneinfassung gesicherten Bereich kam es zum Brand eines Restmüllhaufens, welcher zur Verbringung in eine Müllverbrennungsanlage bestimmt und zwischengelagert ist.Der Haufen in Größe von etwa 10 x 5 Metern entzündete sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selbst. Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten nicht ermittelt werden.Durch den Entstehungsbrand wurden keine Personen, Gebäude oder Sachwerte gefährdet. Es kam zu keiner Umweltgefährdung und keinem Sachschaden. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden.Am 7. Dezember gegen 16:05 Uhr befuhr eine 56-jährige Fahrzeuglenkerin mit dem Pkw VW Polo ihres Sohnes die Landstraße von Triebes nach Zeulenroda. Als sie am Fahrzeug ein ungewöhnliches Fahrverhalten feststellte, wendete sie und fuhr zurück. Etwa 100 Meter nach dem Abzweig Waikiki löste sich das linke Vorderrad von der Radnabe. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden.Ob mangelnde Sorgfalt nach dem Räderwechsel als Ursache in Betracht kommt oder vorsätzlich am Fahrzeug manipuliert wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.