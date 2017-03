Greiz: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen weißen Transporter Ford Transit Custom, welcher am Dienstag (28.02.17), zwischen 14:00 und 15:45 Uhr, in der Heynestraße abgeparkt stand. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.