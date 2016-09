Greizer Polizeimeldung vom 15. September: VW T4 in Zeulenroda gestohlen

Am Mittwochmorgen zeigte ein 45-jähriger Zeulenrodaer aus der Greizer Straße der Polizei an, dass in der vergangenen Nacht sein schwarzer VW T4 Syncro gestohlen wurde.

Ein Arbeitskollege hatte das markante Fahrzeug am Morgen in Plauen, Richtung Friedhof fahren gesehen und wunderte sich darüber. Als der Geschädigte nun den gestrigen Abstellort in der Heinrich-Heine-Straße inspizierte war sein Auto tatsächlich verschwunden. Der VW ist mit Dachträgern und Geländereifen ausgerüstet. Besonders ärgerlich - im Handschuhfach befanden sich noch persönliche Papiere und Bargeld. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise bitte an die PI Greiz unter Tel. 03661/6210.