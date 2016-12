Greizer Polizeimeldung vom 22. Dezember: Reifen auf Parkplatz zerstochen

Am 20.12.16, zwischen 13:00 Uhr und 21:30 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der August-Bebel-Straße an zwei geparkten Pkw je ein Reifen zerstochen. Beide Fahrzeuge gehörten zum Personal des Marktes. Die Ermittlungen dauern an. Die PI Greiz sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zur Sache gemacht haben: Telefon 03661-6210.