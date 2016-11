Greizer Polizeimeldung vom 24. November: Früh halb fünf mit 1,56 Promille durch Gommla

Am Donnerstag gegen 04:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Opel-Fahrer die B92 von Greiz in Richtung Weida. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Bordsteinkante. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde beschlagnahmt.