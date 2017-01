Greizer Polizeimeldung vom 26. Januar: 20-jährige Audi-Fahrerin stößt mit Skoda zusammen

Am Mittwoch (25.01.2017), gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Greizer Straße, Abzweig Zoghaus, ein Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Audi hinter einem vorausfahrenden Kleintransporter die Greizer Straße in Richtung Zoghaus.An der Gabelung Zoghaus / Daßlitz bremste sie ihr Fahrzeug ab, da der Kleintransporter seine Fahrt verlangsamte. Auf winterglatter Fahrbahn geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und in der weiteren Folge auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit einem Pkw Skoda. Die Fahrzeugführerin und der 27-jährige Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw Audi musste abgeschleppt werden.