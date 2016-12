Greizer Polizeimeldung vom 5. Dezember: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Am 04.12.16, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in der Werdauer Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit einem Pkw Nissan Micra die Werdauer Straße von Greiz kommend in Richtung Mohlsdorf. Unmittelbar nach dem Befahren einer scharfen Linkskurve, auf Höhe Stausee, kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte ein Gartentor, lenkte gegen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen eine Horizontalstrebe der Schutzplanke, welche dadurch auf einer Länge von 10 Metern erheblich beschädigt wurde.Die Fahrzeuglenkerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuglenkerin gab Straßenglätte als ursächlich an. Zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe und Ausleuchtung der Unfallstelle kam die Feuerwehr zum Einsatz. Der Straßenbaulastträger veranlasste weitere Sicherungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit.Die Polizei Greiz sucht weitere Unfallzeugen. Hinweise werden telefonisch unter 03661-6210 jederzeit entgegen genommen.