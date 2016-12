Greizer Polizeimeldungen: Fahrraddiebstahl aus Kellergang und Einbruch in City-Center

Zeulenroda: Im Zeitraum vom 18.12.16, gegen 01:00 Uhr, bis 19.12.16, gegen 18:00 Uhr, drangen Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in der Schleizer Straße gewaltsam ein. Sie entwendeten 3 Kästen Bier und 30 Rollen Klebeband. Des Weiteren wurde ein im Kellergang, am Treppengeländer, angeschlossenes Dirt Bike „Prophete“, 26 Zoll, blau-weiß, Felgen und Speichen weiß, entwendet. Die Geschädigte hatte das Fahrrad am 15.12.2016, gegen 17:00 Uhr, dort abgestellt.Zeulenroda: Im Zeitraum vom 20.12.16, gegen 01:15 Uhr bis 01:50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über den Zugang Markt in die Passage ein und begaben sich zu dem im Objekt befindlichen Elektronikfachmarkt. Dort schlugen die Täter eine Scheibe ein und verschaffen sich so Zugang. Aus dem Fachgeschäft wurde nach bisherigem Erkenntnisstand Wechselgeld entwendet. Es entstand nicht nur unerheblicher Sachschaden.