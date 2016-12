Greizer Polizeimeldungen vom 1. Dezember: Autofahrer unter Alkohol und Drogen durch Greiz

Greiz: Am 30.11.16, gegen 22:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte die 36-jährige Fahrerin eines Pkw Renault in der Oßwaldstraße. Dabei stellten sie fest, dass die Fahrzeugführerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.Ein entsprechender Test ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine / Methamphetamine. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.Greiz: Am 30.11.16, gegen 11:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den 60-jährigen Fahrer eines Pkw Peugeot. Dabei stellten sie fest, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab ein Ergebnis von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.