Greizer Polizeimeldungen vom 14. Februar: Renault Clio beschädigt und Schlägerei in Asylunterkunft

Greiz: Am Montag (13.02.2017), zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Irchwitzer Straße ein schwarzer Renault Clio beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand. Des Weiteren wurden auf dem Kotflügel zwei Aufkleber aufgebracht. Zeugen zum Sachverhalt wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Telefon 03661 6210.Greiz: Am Dienstag (14.02.2017), gegen 01:15 Uhr musste die Polizei in der Theodor-Storm-Straße tätig werden. Hier waren zwei Bewohner, 24 und 30 Jahre alt, nach einem gemeinsamen Trinkgelage in Streit geraten, welcher tätlich endete. Der 30-jährige musste mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingewiesen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.